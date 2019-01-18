Дальнобойщики перейдут на электронные накладные этой осенью

По оценке НТИ "Автонет", в разных регионах России доля серых грузоперевозок составляет от 50% до 80%.

Российские дальнобойщики смогут перейти на электронные накладные не раньше сентября 2019 года, делится прогнозом представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет". Сообщается, что переход на новое ПО займёт примерно полгода.

"Переход на ЭТМ (электронные транспортные накладные) требует времени и происходит постепенно по мере подключения всех участников логистической цепочки к специальному ПО", — отметили в пресс-службе НТИ "Автонет". Ранее рабочая группа предложила принять соответствующее постановление Правительства РФ уже в апреле 2019 года вместо конца года.

"Внедрение системы, которая могла бы отслеживать все перевозки, является целесообразным. Это ведь не только вопрос налоговых поступлений, но и обеспечение безопасности грузов", — заметил член рабочей группы НТИ "Автонет" Дмитрий Лобанов. По его подсчётам, процент серых игроков на рынке грузоперевозок разнится от 50% до 80% в разных регионах.

Отмечается, что Минтранс РФ разработал проект постановления, внедряющий электронные транспортные накладные, ещё в конце 2017 года и рассчитывал на его принятие в конце 2018 года. Однако документ так и не был принят. По мнению НТИ "Автонет", переход на ЭМТ не только позволит обелить рынок перевозок более чем на 60%, но и сократит издержки перевозчиков и сэкономит время специалистов.