Tesla сократит тысячи сотрудников

Около 3,5 тысячи работников компании скоро покинут Tesla из-за финансовых проблем.

Tesla заявила, что сократит 7% своих сотрудников. Компания намерена сэкономить на производстве массового электрокара Model 3, передаёт Reuters.

Соответствующее сообщение от главы компании Илона Маска сегодня было разослано сотрудникам. Маск заметил, что прошлый год был тяжёлым и успешным одновременно и сейчас Tesla вынуждена сэкономить и сократить часть работников. "К сожалению, другого пути нет", — заметил предприниматель.

Tesla намерена сократить 7% сотрудников, или почти 3,5 тысячи человек. Отметим, что в июне прошлого года компания Маска уже объявляла о сокращении 9% работников. По состоянию на 31 декабря 2017 года в Tesla работало 37 543 сотрудника.