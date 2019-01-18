Facebook заявила, что не имеет отношения к флешмобу "Я 10 лет назад"

Некоторые пользователи Facebook считают, что соцсеть запустила популярный челлендж, чтобы собрать больше личных данных.

Facebook заявила, что не имеет никакого отношения к флешмобу "Я 10 лет назад", который сейчас распространяется во многих соцсетях. Ранее компанию обвинили в обучении своей нейросети с помощью челленджа.

Соцсеть ответила на твит журналиста Wired Николаса Томпсона, который выдвинул гипотезу, что за популярным челленджем стоит Facebook. Томпсон предположил, что соцсеть могла использовать флешмоб в корыстных целях, например, тренировать свою нейросеть на лицах пользователей. "Допустим, вы хотите обучить алгоритм определять старение", — заявил мужчина.

Facebook ответила, что флешмоб запустили пользователи, а компания никоим образом не имеет к этому отношения. Вероятно, соцсеть заподозрили в создании флешмоба из-за того, что многие пользователи воспринимают Facebook как "большого брата", который следит за каждым юзером. Предположение параноиков раскритиковали русскоязычные пользователи соцсети. "У ФБ есть фотографии с отметкой о том, что на ней вы, начиная с 2004 года. Вот им, правда, только флешмобов ещё не хватало", — заметил Фёдор Скуратов.