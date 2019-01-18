Эксперт рассказал, как защитить личные данные от утечки

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Эксперт рассказал, как защитить личные данные от утечки

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Специалист по безопасности заявил, что спасти имя своего почтового ящика от "популярности" практически невозможно.

Специалист ESET Russia Андрей Ермилов рассказал РИА "Новости" как защитить свои аккаунты от слива данных в Интернет. По его словам, в первую очередь нужно регулярно менять пароли.

"Утечка критична в том случае, если вы используете один и тот же пароль. В случае если пароли меняются и уже неактуальны, то никакого риска нет, кроме спама и возможных рекламных рассылок", — заметил специалист. Также мужчина посоветовал иметь несколько почтовых ящиков: один — личный, второй — для регистрации в сервисах.

"В наше время защититься от таких утечек почти нереально. Сейчас любой магазин или сервис собирает контактную информацию о своих пользователях, и не все они берегут эти данные", — уточнил эксперт.

Напомним, что вчера стало известно, что хакеры слили в Сеть около 700 млн адресов электронной почты и больше 20 млн паролей. Эксперты на всякий случай порекомендовали пользователям поменять пароль в своих аккаунтах и электронной почте.

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