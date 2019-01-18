Apple Watch научатся предсказывать инсульт

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Apple Watch научатся предсказывать инсульт

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Фото © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Купертиновский вендор надеется, что их часы станут основным массовым девайсом для людей с проблемами сердца.

Apple совместно с экспертами в области медицины намерена научить свои часы диагностировать признаки инсульта, передаёт USA Today.

Компания объединилась с Johnson & Johnson, производителем лекарственных, санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. Часы должны будут определять вероятность инсульта на ранних стадиях с помощью датчика сердечного ритма по фибрилляции предсердий. В компании отметили, что ежедневно получают письма, в которых пользователи часов благодарят их за Apple Watch.

На данный момент часы умеют замерять пульс и по симптомам диагностировать сердечные заболевания. Также последняя версия устройства (Apple Watch 4) способна проводить процедуру ЭКГ, однако эта функция работает только в США и подвергается критике профессиональными врачами.

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