Хочу глаза голубые! Бесплатные приложения по фотообработке на смартфоне

Друг просит прислать красивое селфи, а вы без макияжа, причёски и вообще не готовы для фотосессии. Но не отвертеться, и тогда вы открываете приложение по обработке фотографий и — вот-вот — уже приближаетесь к идеальному виртуальному макияжу. Лайф протестировал несколько десятков популярных приложений и отобрал 10 наиболее удобных в использовании, с помощью которых ваши фотографии заметно преобразятся.

Если раньше фраза "в фотошопе отретушируешь" понималась как "сесть за компьютер и два часа ретачить фотографию", то сейчас, в эру мобилографии, всё упростилось. Сфотографировали на смартфон, там же сразу обработали и получили заветные лайки в "Инстаграме" или даже приглашение на свидание. С помощью магии мобильных приложений можно не только изменить цветовой тон фотографии, но и изменить себя до неузнаваемости: уменьшить талию, удлинить ноги, изменить форму глаз или других частей тела.

Несмотря на то что большинство бесплатных приложений всё равно выманивает деньги за доступ к более красивым фильтрам и премиум-версиям, в целом даже стандартными бесплатными инструментами можно добиться хорошего результата в фотообработке. Популярные блогеры в большинстве случаев используют несколько фоторедакторов для редактирования фотографий и достижения лучшего результата. Предлагаем подборку приложений, которые вполне миксуются между собой. Тем более что некоторые инструменты редактирования в платных приложениях можно найти в бесплатных. Пользуясь несколькими приложениями, главное при каждом сохранении отредактированной фотографии выставить максимальные настройки качества изображения.

Сразу отметим, что большинство манипуляций с обработкой делается пальцами. Иногда это не очень удобно и требует сноровки, иногда это плюс, потому что быстрее. В общем, готовьте пальчики!

Snapseed

Популярное, а самое главное — полностью бесплатное приложение от Google, которое помимо пресетов радует расширенным выбором инструментов. Этакий мини-фотошоп в кармане. Помимо общей коррекции приложение также подойдёт для портретной ретуши. В разделе "Портрет" есть готовые варианты обработки лица, которые можно подогнать вручную для каждого снимка. Отдельно стоит отметить функции осветления глаз и выравнивания тона кожи, с помощью которых можно добиться удивительных результатов. А точечной коррекцией, которая работает по принципу фотошопной заплатки, — избавиться от прыщей на коже. В приложении ещё есть интересная функция — "Двойная экспозиция", которая соединяет две фотографии воедино. Например, путём выделения нужной зоны на фотографии можно добавить звёздное небо в кадр или полностью заменить фон. Правда, с первого раза сложно разобраться, куда нажимать и как это работает.

VSCO Cam

Популярное приложение, которое многим нравится качественными пресетами. В бесплатном варианте в распоряжении есть 10 фильтров, остальные покупаются по подписке. Фотографии также можно подкорректировать в незатейливом фоторедакторе — добавить контрастность, изменить экспозицию и т.д. В целом инструменты редактирования без изысков и подойдут для общей коррекции фотографии без детальной ретуши.

Lens Distortions (LD)

Благодаря этому приложению фотографию можно украсить различными интересными эффектами. Например, добавить свет, блики, дым, имитировать снег или дождь. Причём эффекты выглядят очень реалистично, что редкость для бесплатной версии. Ещё одна важная деталь — при редактировании есть возможность убавить прозрачность эффектов или уменьшить их размер, что также придаст реалистичности. Неудобство в том, что нельзя применить на фотографии сразу два эффекта.

AirBrush

Это настоящая находка для тех, кто недоволен собой на фотографиях. Не нравится нос? Исправим! Не хватает красной помады — добавим! AirBrush — это приложение с частично платным контентом. В ограниченной версии можно бесплатно размыть задний фон, отбелить зубы, нанести хайлайтер, тени, помаду, убрать тёмные круги под глазами. С помощью инструмента "Растянуть" можно одним движением удлинить ноги. Добавить блёсток, убрать морщины, изменить форму лица — уже за платную подписку.

Если вам понадобился какой-то платный инструмент, то, оформляя подписку, вы можете пользоваться пробной версией, а потом отменить подписку, чтобы не платить за неё.

Размытие заднего плана создаётся пальцем или автоматически путём выделения объекта на первом плане. В Snapseed дефокус ложится естественней. В AirBrush есть готовые бесплатные луки с макияжем и неплохие фильтры с регулировкой интенсивности. В общем, без труда можно отредактировать себя так, что даже родители не узнают.

Snow

Данное приложение подобно по функциям AirBrush. В Snow доступных фильтров больше. Если AirBrush для изменения формы глаз, носа, губ требует платную подписку, то здесь вы сможете бесплатно изменить контуры лица и детально их проработать. Интерфейс понятный и удобный. В отдельный раздел вынесена общая коррекция форм лица, например сузить нос, изменить подбородок, увеличить глаза и т.д. Отдельная вкладка с макияжем, где можно подобрать цвет помады, сделать макияж глаз, отдельно подобрать цвет бровей и изменить цвет глаз. Выглядит очень реалистично! Ещё есть возможность применить забавные стикеры. На случай если забыли дома усики и кошачьи ушки.

PicsArt

Если понадобилось убрать или, наоборот, добавить людей в кадр, то поможет PicsArt. Это платное приложение, которое используется для создания коллажей. В нём вы найдёте множество клипартов, стикеров, которые применяются к собственным снимкам. В основном PicsArt используется, чтобы украсить отредактированную фотографию, хотя свой фоторедактор в нём тоже есть.

Avatan

Необычное приложение для творчества, которое позиционируется как социальный редактор фотографий. Это своеобразный клуб по интересам, визуально схож с Instagram. Особенность в том, что пользователи делятся своими фотоэффектами, индивидуальными стикерами, которые можно использовать на своих фотографиях. Также можно делиться и собственными эффектами. В Avatan есть фоторедактор, который подходит для ретуширования портретов. Пластика лица изменяется не ползунками, как, например, в AirBrush, а пальцами, так же как и нанесение макияжа.

Adobe Lightroom CC

Если в Adobe Photoshop Express приложение сразу требует вход в Adobe ID, без которого у вас не будет возможности редактирования фотографий, то "Лайтрум" более щадящий в этом плане. Стандартных пресетов немного. Главное преимущество приложения перед другими — возможность пользоваться собственными или закачанными пресетами, которые используете в веб-версии программы (для этого нужно залогиниться в учётной записи Adobe).

HUJI Cam

Приложение для любителей цветной плёночной фотографии, как в старые добрые времена. HUJI Cam создаёт стилизованные фотографии под мыльницы 90-х.

Дата создания снимка будет отображаться, как и раньше, на фотографии в нижнем углу. В настройках приложения можно выбрать отображение даты создания, например текущий год или 1998-й (число и месяц будут текущими в момент создания кадра), а также выбрать формат отображения года. Кроме того, есть возможность фотографировать на таймере и включить/отключить вспышку.

Вы не сможете сами выбрать плёночные эффекты на желаемые фотографии, приложение создаёт их автоматически в момент создания кадра (схема как на плёночном фотоаппарате, где результат виден после проявки). Фотографии не сохраняются в фотопотоке смартфона. Для просмотра результатов нужно нажать на иконку Lab, и это неудобно.

Instagram

Не стоит забывать про фоторедактор в Instagram. Он хоть и простой, но основные инструменты коррекции присутствуют. Палочка-выручалочка, если нет времени или желания на детальную обработку. И, кстати, одно из немногих приложений, которое не предлагает дополнительных платных инструментов по фотообработке.