БДСМ, кешбэк и любовь. "Яндекс" назвал непонятные слова 2018 года

Люди искали, что такое кешбэк, мундиаль, биткоин, метафора и хайп, а победила любовь.

"Яндекс" составил топ слов, которые вызывали вопросы у пользователей поисковой системы в 2018 году. На первом месте оказалась "любовь", сообщается в блоге компании.

Тройку самых непонятных слов, явлений и вещей составляют "любовь", "эпитет" и "момо". Судя по всему, в последнем случае речь идёт о страшилке Momo, которая атаковала пользователей WhatsApp. Также юзеры "Яндекса" искали значение слов "метафора", "мундиаль", "кешбэк", "хайп". Одна из самых стабильных категорий — слова с сексуальным подтекстом. В этом году люди искали "сквирт", "БДСМ" и "секс".

Слова, которые находятся в топе, можно связать с основными событиями и трендами года. Например, в 2017 году это были "хайп", "спиннер" и "биткоин", а в 2016 году — "лабутены", "глютен" и "любовь". Что интересно, с 2011 по 2018 год "любовь" неизбежно входила в тройку слов, чьё значение искали пользователи.