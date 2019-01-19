Криптовалюта Дурова может быть презентована на форуме в Давосе

Эксперты полагают, что Павел Дуров может воспользоваться площадкой Давосского форума, чтобы привлечь внимание к своему новому проекту.

Криптовалютный проект Павла Дурова TON (Telegram Open Network) может быть презентован уже на следующей неделе. Представление продукта может состояться на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передаёт "Код Дурова".

По информации издания, российский предприниматель может привезти на форум свой криптовалютный проект. Презентация на важнейшем экономическом форуме, считает "Код Дурова", может привлечь к TON гораздо большее внимание, чем обычный релиз.

Известно, что основатель "ВКонтакте" и Telegram несколько раз посещал форум в Давосе, однако ни разу не принимал в нём участие. "Обладая прекрасными навыками презентаций и переговоров, Павел Дуров может удивить в последний момент", — передаёт издание.

По данным анонимных источников, тестовая версия проекта уже может быть доступна некоторым инвесторам, а релиз TON может состояться во второй половине 2019 года. Согласно ранним сообщениям, Дуров должен был презентовать свою криптовалюту ещё в 2018 году, но по каким-то причинам это не произошло. Более того, сам предприниматель ещё ни разу публично не заявлял о своём проекте.

17 января Дуров написал в своём канале в Telegram, что 2018 год был сложным, но успешным для проекта. Предприниматель заявил, что 2019 год будет крайне важным для сервиса, и пообещал, что Telegram внедрит много новых функций, о которых спрашивали его пользователи.