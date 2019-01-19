Пользователи мессенджера сообщают о пропаже некоторых сообщений. Возможно, проблема связана с резервным копированием.

Пользователи Reddit заметили, что WhatsApp случайным образом удаляет сообщения.

Как правило, из переписки исчезают сообщения, написанные более года назад. Других закономерностей не обнаружилось — они пропадают из переписки случайным образом.

Есть вероятность, что сообщения пропадают при загрузке резервной копии, хранящейся в Google Drive и iCloud. Возможно, в ней появились баги.

Мессенджер знает о проблеме и работает над решением. Возможно, переписки будут полностью восстановлены.