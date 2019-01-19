Переходите на iOS или Android. Названа дата смерти Windows 10 Mobile

Операционная система прекратит получать обновления менее чем через год. Это повлечёт за собой появление багов и уязвимостей.

10 декабря 2019 года Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 Mobile. Об этом сообщает The Verge.

Программное обеспечение прекратит обновляться. Это значит, оно станет уязвимым ко взломам и в нём появятся баги из-за отсутствия оптимизаций. В связи с этим разработчик рекомендует перейти на iOS или Android.

Ранее Microsoft сообщила, что поддержка Windows 7 прекратится 14 января 2020 года. Пользоваться ей можно будет, но выход обновлений и оптимизаций прекратится.