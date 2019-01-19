Переходите на iOS или Android. Названа дата смерти Windows 10 Mobile

10 декабря 2019 года Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 Mobile. Об этом сообщает The Verge.
Программное обеспечение прекратит обновляться. Это значит, оно станет уязвимым ко взломам и в нём появятся баги из-за отсутствия оптимизаций. В связи с этим разработчик рекомендует перейти на iOS или Android.
Ранее Microsoft сообщила, что поддержка Windows 7 прекратится 14 января 2020 года. Пользоваться ей можно будет, но выход обновлений и оптимизаций прекратится.
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