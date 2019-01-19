В Instagram-аккаунте с рекордным количеством лайков появился второй пост

На второй картинке появилось то же самое яйцо, только теперь с треснутой скорлупой.

В Instagram-аккаунте world_record_egg, чей пост с яйцом набрал рекордное количество лайков, появилось второе фото. Им стал снимок того же яйца, но уже с трещиной.

Напомним, первый пост на этой странице набрал более 49 миллионов отметок "Нравится". Таким образом, он побил рекорд модели Кайл Дженнер, чьё фото ребенка собрало 18,3 миллиона лайков. На момент написания новости второй пост world_record_egg набрал более 4,6 миллиона отметок "Нравится".

На пост отреагировала IKEA. Шведская компания представила "Меморезку". Это обычная яйцерезка, но она презентована на фоне мемов про популярную картинку в "Инстаграме".