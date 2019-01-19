50 тысяч человек лишились работы из-за снижения продаж iPhone

Сборщику смартфонов пришлось провести масштабное сокращение из-за уменьшения объёма заказов.

Компания-сборщик iPhone Foxconn уволила 50 тысяч сотрудников завода в Чжэнчжоу, передаёт издание Reuters со ссылкой на Nikkei.

Сокращение связано с низкими продажами смартфонов Apple. Причём увольнения начались раньше ожидаемого срока. Рабочие линии сборки начали покидать должности до конца 2018-го, первая волна началась в октябре прошлого года.

Ранее появилась информация о том, что Apple с каждым разом снижала объём заказов из-за продаж ниже ожидаемого. Естественно, это отрицательно сказалось на бюджете сборщика iPhone.

Ранее Тим Кук снизил ожидаемую прибыль за первый квартал 2019 года. На фоне этого заявления акции компании обрушились более чем на 9%.