WhatsApp — самое популярное приложение в России

По количеству скачиваний мессенджер обогнал приложение "ВКонтакте" и сервис "Сбербанк Онлайн".

По итогам 2018 года мессенджер WhatsApp стал наиболее скачиваемым приложением в России, следует из исследования агентства App Annie. Отмечается, что больше всего денег россияне потратили на встроенные покупки в приложении "ВКонтакте", передаёт ТАСС.

В тройку самых популярных программ для смартфонов также входят приложения "ВКонтакте" и "Сбербанк Онлайн". Ниже располагаются "Инстаграм", Joom, "Яндекс.Браузер", Pandao, Tik Tok и "Яндекс.Поиск". По данным App Annie, Россия является пятым по величине рынком приложений для iOS и Android.

Также отмечается, что больше всего пользователи приложений потратили на встроенные покупки во "ВКонтакте". Далее следует музыкальный сервис для "ВКонтакте" и "Одноклассники" Boom, затем — приложение для соцсети "Одноклассники". Таким образом, всю первую тройку заняли сервисы Mail.ru Group.