Чёткая картина. Как перейти на цифровое ТВ и отбиться от мошенников

По российским квартирам уже ходят самозванцы, предлагающие за небольшой прайс оперативно подключить к "цифре" вас и ваших родных. Впускать их, конечно же, не надо.

В 2019 году наша страна окончательно перейдёт от аналогового телевещания на цифровое. "Цифра" уже работает в Тверской области, а с первого летнего месяца на всю Россию будет транслироваться только цифровой сигнал.

По заверениям Российской телевизионной и радиовещательной сети, эфирное телевидение становится удобным и бесплатным способом доставки качественного телевизионного сигнала. Причём значительная часть наших соотечественников не заметит перехода, так как пользуется иными способами просмотра ТВ или имеет современный телевизор. Перед остальными встанет дилемма: либо обновлять телеприёмник, либо приобретать специальную приставку.

А ещё вопрос безопасности — личной и собственных сбережений.

Остерегаемся мошенников

При подготовке к цифровому будущему нужно иметь в виду, что на переходе к цифровому ТВ мечтают заработать всякие сомнительные личности. Важно знать, что вопросами эволюции российского телевидения занимается только одна организация — Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), причём за переход дополнительно платить не надо.

Условно Остапов Бендеров XXI века можно поделить на явных мошенников, требующих деньги за подключение к "цифре", и коммивояжеров, продающих приставки по завышенному ценнику. Первая категория может представиться сотрудниками РТРС и через обход квартир требовать от жителей оплатить "налог на переход". Представители сети заявили, что подобные истории были зафиксированы в Астраханской, Тульской, Курской, Нижегородской, Томской областях, Краснодарском крае и Республике Карелия. "РТРС не продаёт приёмное оборудование и не оказывает услуги по его установке и подключению", — заявили Лайфу в организации и попросили сообщать о случаях мошенничества на бесплатную горячую линию по телефону 8 800 220-20-02.

Ко второй категории относятся люди, которые продают цифровое оборудование с наценкой, например, за приставку стоимостью 700 рублей просят в несколько раз превышающий рыночный ценник сумму. "Недавно мы зафиксировали случай, когда мошенники создали онлайн-магазин дорогостоящего цифрового оборудования неизвестного происхождения", — сообщили в РТРС. Жулики запустили сайт, похожий на официальный портал сети "смотрицифру.рф", и от имени государственной организации продавали приставки и ТВ-тюнеры. "Предложение возмездных услуг от имени РТРС — заведомое мошенничество", — уточнили в организации.

Стартуем?

Первыми в России на "цифру" перешли жители Тверской области — там аналоговое ТВ прекратило вещание 3 декабря 2018 года. Следующими на очереди идут семь субъектов РФ, включая Ярославскую, Тульскую области, Чеченскую Республику, — там аналоговое ТВ отключат 11 февраля. В Москве и Московской области переход состоится 15 апреля, а одними из последних в числе пользователей цифрового ТВ станут жители Татарстана и Севастополя — их переведут 3 июня. Узнать, когда аналоговое ТВ отключат в вашем регионе, можно из плана на сайте Минсвязи.

Что необходимо иметь, чтобы комфортно смотреть телевизор в 2019 году? Как правило, нужен комплект, состоящий всего их двух вещей — телевизора и антенны. В случае если телевизор старый и не может принимать "цифру", понадобится ещё и приставка. Разберём каждый компонент по порядку.

Телевизор. Как правило, все телевизионные приборы, выпущенные после 2012 года, могут принимать цифровую картинку. В ауте окажутся совсем уж древние ("пузатые") телевизоры с электронно-лучевой трубкой и многие модели, вышедшие до 2012 года. Узнать, поддерживает ли ваш телевизор цифровое вещание, можно на сайте РТРС. Кстати, если во время просмотра в углу телевизора горит буква "А", то прибор точно не подходит под новый стандарт.

В этом случае нужно либо докупать приставку, либо приобретать новый телевизор. Подходящих на рынке устройств огромное множество — на любой вкус и под любой бюджет. Главное — при выборе телевизора нужно проверять, чтобы модель поддерживала стандарт DVB-T2.

Антенна. Компонент, который не нужно менять при переходе на цифровое вещание. Как правило, антенны делятся на комнатные, наружные и коллективные (установленные на крышах многоквартирных домов) и способны принимать как аналоговый, так и цифровой сигнал.

Приставка (при необходимости). Как раз её и придётся докупить, если ваш телевизор не имеет тюнера DVB-T2, не поддерживает цифровое вещание, но менять его вы не собираетесь. Приставка (или тюнер) будет связующим звеном между антенной и стареньким телевизором, поэтому рассмотрим этот вопрос детальнее.

Как правило, стоимость приставки на порядок меньше, чем цена нового телевизора. Поэтому вариант покупки этого устройства многим покажется более разумным.

Какие бывают приставки?

При поиске приставки нужно обратить внимание на четыре нюанса.

Поддержка цифрового ТВ. Устройство должно работать по стандарту DVB-T2, то есть обеспечивать приём цифрового сигнала. Как правило, название стандарта вынесено либо на корпус приставки, либо это указывается в описании товара и в инструкции. Если приставка сертифицирована РТРС, то на коробке есть логотип с бабочкой.

Подключение к телевизору. Перед походом в магазин нужно посмотреть, какие разъёмы имеет ваш телевизор. Например, если электроприбор подключается через RCA ("тюльпаны"), то смысла брать приставку, оснащённую только портом HDMI, нет. Как правило, современные приставки комплектуются несколькими видами разъёмов, наша задача — проверить, чтобы телевизор можно было подключить хотя бы через один из них.

Обязательно проверьте, есть ли в комплекте провода подключения. В ином случае их придётся докупить.

Пульт. После подключения устройства к телевизору переключение каналов будет осуществляться через пульт приставки. Старый телевизионный пульт пригодится разве что для включения и выключения телевизора. Имейте в виду, что небольшой пульт с мелкими кнопками может быть неудобен для пожилых людей.

Цена и дополнительные функции. По данным РТРС, стоимость приставки стартует с 650 рублей — будем отталкиваться от этой суммы. Нужно знать, что за дополнительные функции придётся заплатить. Например, если девайс стоит дороже, скорее всего, он имеет поддержку Dolby Digital, возможность воспроизведения с флешки и многое другое. Если все "навороты" вам не нужны, смысла переплачивать за приставку нет.

Выбираем приставку

Перед тем как пойти в магазин, выпишите название товара — "приставка DVB-T2". Если собираетесь покупать в Интернете, забивайте это словосочетание в поисковую строку или ищите товар по этому критерию в интернет-магазинах.

Не забывайте, что рекомендованная стартовая стоимость приставки колеблется в районе 700–1000 рублей, поэтому сильно переплачивать или недоплачивать при покупке не стоит. Если вы, конечно же, не ожидаете от устройства богатого набора функций.

Заглянем на рынок и разберёмся, какие модели приставок пользуются популярностью.

Perfeo PF-T2-2 (средняя цена — 790 рублей). Приставка с минималистичным дизайном, выходом HDMI, пультом с крупными кнопками. Устройство имеет порт USB и поддерживает воспроизведение видео с флеш-накопителей.

Selenga T81D (средняя цена — 900 рублей). Тюнер работает с проводом, который присоединяется к телевизору посредством разъёма RCA ("тюльпаны"). В отличие от многих других моделей, поддерживает функцию IPTV (воспроизведение по интернету) и передачу картинки разрешением 1080 пикселей.

CADENA CDT-1753SB (средняя цена — 1000 рублей). Кроме поддержки воспроизведения видео с флешки, устройство умеет передавать картинку разрешением 1080 пикселей. Также тюнер имеет два выхода — HDMI и RCA ("тюльпаны"), поэтому подходит практически под любой телевизор.

Oriel 421 (средняя цена — 1050 рублей). Как и предыдущая модель, имеет несколько портов для подключения на выбор. Благодаря перфорации на верхней крышке не греется после длительного использования.

LUMAX DV-3206HD (средняя цена — 1900 рублей). Навороченный тюнер, способный раздавать Wi-Fi-сигнал, выдавать изображение разрешением 1080 пикселей и звук стандарта Dolby Digital.

Rombica Pro DVB-T2 (средняя цена — 3500 рублей). Единственный тюнер в нашей подборке, имеющий форм-фактор флеш-накопителя, благодаря чему не требует отдельного питания и экономит место. Имеет разъём для антенны и подключается непосредственно в USB-порт телевизора или компьютера. Минусы — пульт ДУ довольно мелкий, надписи плохо читаемы.

Подытожим всё вышесказанное.

Получается, что для перехода на цифровое вещание нужно либо заменить свой допотопный телевизор, либо приобрести приставку по приемлемой стоимости. Подключение и настройка совершенно бесплатна и не займёт много времени. "Для просмотра ТВ достаточно подключить антенну к приставке, а приставку к телевизору и включить автоматическую настройку каналов", — уверяет специалист радиовещательной сети.

И спокойно ждать появления "цифры" — переключение на неё должно произойти автоматически и бесшовно.