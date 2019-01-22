Роскомнадзор разблокировал 2,7 млн IP-адресов Amazon

До недавнего времени ими для обхода блокировок пользовался мессенджер Павла Дурова.

Роскомнадзор объявил о разблокировке 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих Amazon. Ранее они использовались для функционирования Telegram, передаёт ТАСС.

В сообщении Роскомнадзора говорится, что ранее эти адреса использовались мессенджером Павла Дурова, который заблокирован на территории России. "Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram", — отметили в ведомстве.

Отметим, что из-за блокировки IP-адресов Amazon на Роскомнадзор жаловались многие компании и сервисы. Например, недавно стало известно, что из-за забаненных ведомством IP-адресов перестало работать некоторое оборудование, имеющее возможность выхода в Интернет, — например, умный бойлер.