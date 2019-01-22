Amazon назвали самым дорогим в мире брендом

Самый сильный рост из всех IT-брендов показал Microsoft, а бренд Apple стал дороже лишь на 5%.

Эксперты Brand Finance опубликовали рейтинг самых дорогих брендов в мире. Второй год подряд первую строчку заняла американская компания Amazon.

Стоимость бренда Amazon за год выросла на 25% и составила 187,9 млрд долларов. На втором и третьем местах расположились Apple и Google соответственно. Бренд компании Тима Кука вырос всего на 5%, его оценочная стоимость составляет 153,6 млрд долларов. На четвёртой и пятой позициях соответственно разместились Microsoft и Samsung.

В отчёте отмечен самый сильный бренд — им стал Ferrari, который имеет 94,8 баллов из возможных 100 и рейтинг ААА+. Эксперты заметили, что за прошлый год самый сильный рост из всех IT-брендов показал Microsoft (47%), что позволило компании подняться на пятую строчку.

Доклад Brand Finance был приурочен ко Всемирному экономическому форуму в швейцарском Давосе, который пройдёт с 22 по 25 января. Напомним, что по слухам на ВЭФ может быть презентован тайный криптовалютный проект Павла Дурова — Telegram Open Network (TON).