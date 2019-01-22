MasterCard оштрафовали на 570 млн евро за манипуляции с комиссиями

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MasterCard оштрафовали на 570 млн евро за манипуляции с комиссиями

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Фото © Flickr/reynermedia

Из-за завышения комиссии продавцы вынуждены были поднимать стоимость предлагаемых товаров.

Еврокомиссия оштрафовала компанию MasterCard на 570 миллионов евро за искусственное завышение межбанковских комиссий. Об этом сообщает Bloomberg.

— MasterСard искусственно увеличивала затраты на платежи по картам, чем наносила ущерб потребителям и розничным продавцам в Евросоюзе, — прокомментировала ситуацию член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Отмечается, что штраф был снижен на 10%, MasterCard согласилась сотрудничать со следствием. Расследование началось в 2013 году. В ходе него выяснилось, что компания обязывала банки завышать комиссии за межбанковские переводы. Из-за этого ресейлеры были вынуждены включить комиссии в стоимость товаров даже для покупателей, не пользовавшихся MasterCard.

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