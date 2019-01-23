Охотники за SIM-картами. Как воруют деньги с банковских счетов

Аферисты научились за считаные минуты обчищают банковские счета, имея на руках только сим-карту жертвы. Зачастую им помогают сотрудники сотовых операторов и работники салонов связи. Лайф разбирался, какие схемы используют мошенники и как можно спасти свои деньги.

11 января, сразу после новогодних праздников, москвичке Светлане Абаде, проживающей в Бразилии, прилетел "подарок" с родины. Оператор "Билайн" заблокировал номер, который принадлежал женщине 14 лет, за неиспользование — сим-карта около полугода лежала неактивной. Обычная ситуация: Светлана ранее уже проходила процедуру восстановления и знала, что симка некоторое время будет находиться в заморозке. Тогда ещё Абада не подозревала, что на её номер позарится кто-то ещё.

17 января живущие в Москве родители Светланы запросили восстановление номера, оператор пообещал дать ответ в течение трёх дней. 21 января номер наконец-то вышел из заморозки — "Билайн" сообщил об этом по телефону в 10:00 и пригласил забрать его лично. Однако, когда родственники Светланы доехали до офиса, сотрудник оператора только развёл руками — извините, сим-карта с номером поступила в свободную продажу и была реализована.

Уже потом Светлана, отключённая от СМС-информирования, зайдёт на свои банковские счета и обнаружит, что в них кто-то похозяйничал. Следите за руками:

— 21 января в 7:32 с аккаунта WebMoney были сняты все средства и перекинуты на неизвестные счета;

— в 7:50 кто-то залез в личный кабинет "Сбербанк Онлайн" и вывел деньги с четырёх карт женщины;

— в 8:02 анониму открылся аккаунт "Тинькофф-банка", откуда в неизвестном направлении испарилась ещё часть денег.

Как оказалось, доступ к аккаунтам в банках и платёжных системах был получен через СМС-подтверждение. А теперь немного мистики: как позже сообщит представитель "Билайна", сим-карта с размороженным номером москвички была продана в 7:30. То есть момент продажи номера неизвестному лицу и первое списание средств отделяют две минуты.

Возмущённая женщина обратилась к оператору с двумя вопросами — каким образом сим-карта с привязанными банковскими аккаунтами оказалась в руках неизвестного, и как "Билайн" умудрился продать номер ранним утром, а спустя три часа радостно сообщил клиенту о его разблокировке? Некоторое время спустя жертва получила ответ от сотовой компании: нет никакой гарантии, что вышедший из заморозки номер не успеет уйти к другому клиенту. И посоветовали обратиться в полицию. Позже родственники Светланы укажут в заявлении интересную деталь, которой с ними поделились сотрудники оператора — номер Абады был продан 21 января в 7:30 иностранному гражданину из Киргизии.

Кто виноват?

В поисках похожих ситуаций мы изучили профильный ресурс "Банки.ру", где нашли подобные истории потери и "законного" отъёма номера. Например, похожий случай произошёл в Москве в 2014 году, когда клиент поменял симку и забыл отвязать от неё банковский аккаунт. О сим-карте забыли все, кроме настроенной системы автоплатежа, которая регулярно пополняла баланс уже не принадлежащего жертве номера телефона. Буквально несколько дней назад пользователь "Пикабу" рассказал, как у него сперва перестала работать сим-карта, а затем он обнаружил, что деньги с его счёта (привязанные к номеру) растворились. Выяснилось, что активный номер жертвы ошибочно или по сговору переоформили на неизвестного человека.

В 2015 году "Фейсбук" обсуждал историю Анны Знаменской, "билайновский" номер которой в течение шести недель выдавали неизвестным целых четыре раза. "За последние сутки они три раза выдали мою сим-карту мошенникам без документов, без кодового слова, без моего присутствия, в разных городах страны", — поведала Анна, обратив внимание на проблемы персональных данных и безопасности клиентов популярного оператора.

К счастью для свежей жертвы "номерных" воров Светланы Абады, на её счетах было не так много денег — неизвестный воришка увёл порядка 25 000 рублей. "Но я осталась без единой карточки, живя в Бразилии, — сетует женщина. — Подозреваю, что всё провернул сотрудник оператора, но, как говорится, не пойман — не вор".

По первому запросу Лайфа пресс-служба "Билайна" заявила, что компания проводит проверку по обращению женщины. Через несколько часов, как только история Светланы разошлась по "Фейсбуку", оператор связался с Лайф и сообщил, что в компании идут проверки корректности выполнения всех процедур сотрудниками. Получается, подозрения обманутой женщины не беспочвенны?

В попытке разобраться в ситуации мы изучили порядок блокировки номеров у сотовых операторов России. Как оказалось, "Билайн" оставляет за собой право на заморозку, например в случае полугодовой неактивности на номере. Для этого нужно как минимум шесть месяцев не совершать ни одного звонка или платных действий. Причём оператор знает о привязке банковских сервисов, но сам факт связи номера и банкинга не считается активностью. Представитель МТС сообщил в разговоре с Лайфом, что практика возвращения на рынок неиспользуемых номеров нормальная, так как количество номерных ёмкостей ограниченно. "Если владелец им не пользуется более 183 дней, то договор автоматически расторгается. В продажу неактивные номера поступают не сразу, в зависимости от категории этот срок может достигать полугода", — заметили в пресс-службе. Также МТС уточнил, что в банки информация о расторжении договоров тоже поступает —получается, кредитные организации при желании могут "очистить" замороженный номер от всех привязок и услуг.

Источник на рынке сотовой связи на условиях анонимности подтвердил, что практика блокировки неиспользуемых номеров широко применяется всеми операторами. По его словам, от момента заморозки номера до его возвращения в продажу проходит примерно полгода. Также для оператора важно, чтобы клиент совершал звонки или платёжные операции — "входящие сообщения и мобильная коммерция не являются активностью на номере". Источник заметил, что в истории Светланы нужно разбираться, как злоумышленникам удалось получить доступ к аккаунтам и списать средства, зная только номер телефоны жертвы.

Что делать если это случилось с вами?

Сейчас делом скомпрометированного номера и похищенных денег занимается полиция, оператор проводит внутреннюю проверку. Что нужно делать, чтобы такие истории не коснулись родных и близких?

Во-первых, чётко знать, на какой период можно без последствий забыть про свой номер телефона. Как показывает практика, в большинстве случаев оператор имеет право изъять его уже через три месяца с момента последней активности.

Во-вторых, при разрыве договора с оператором обращаться в банки и требовать отвязать старый номер от аккаунтов и отключить услуги: СМС-баланс, автоплатежи и прочее. Как пояснили наши собеседники, кредитные организации в курсе фактов расторжения договора с оператором, но не всегда спешат отключить старый номер от счетов.

Нужно заметить, что в некоторых случаях банки сами вычисляют подозрительные транши и блокируют операции. Как показывает кейс Светланы Абады, часть денег со счёта "Тинькофф-банка" была спасена из-за забившей тревогу системы безопасности (антифрод). Нам пояснили в пресс-службе организации, что система определила транзакции со счетов Светланы как подозрительные и потребовала личного одобрения клиента. Так или иначе, но даже умная технология не смогла спасти всех накоплений, поэтому полностью уповать на защиту банка не стоит.

Как поступить, если вы оказались в ситуации, близкой к истории нашей героини? Управляющий партнёр юридического бюро U&Partners Андрей Андреев посоветовал "бить по всем фронтам": обращаться в полицию, писать заявления в банки и составлять претензию к оператору. Последнее необходимо, чтобы выяснить, были ли допущены нарушения с его стороны. "Если ответа не будет, стоит обратиться в суд с требованием вернуть номер и возместить причинённый ущерб", — подытожил юрист.