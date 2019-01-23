Презентован бортовой компьютер "Яндекса" для автомобилей

Умный девайс подключается к сервисам компании, но продаётся пока что только в Нижнем Новгороде.

"Яндекс" представил бортовой компьютер для автомобилей. Стоимость комплекта составила 29 990 рублей, сообщает VC.

Устройство может заменить штатную мультимедийную систему или проигрыватель, оно работает на платформе "Яндекс. Авто". Система включает в себя сервисы "Навигатор", "Музыка" и "Погода", которыми можно управлять голосовым ассистентом "Алиса". Водитель получает доступ ко всем сервисам "Яндекса" без ограничений по трафику и 1 Гб в месяц на другие ресурсы.

Бортовой компьютер пока что продаётся только в Нижнем Новгороде, где компания зафиксировала высокий интерес к продукту. За 29 990 рублей пользователь получит установку девайса в сервисном центре, интернет от МТС на полгода и шесть месяцев подписки на "Яндекс. Музыку".

На данный момент бортовой компьютер поддерживает Renault Kaptur, Renault Duster, Volkswagen Polo и Lada X-Ray. В будущем устройство адаптируют для автомобилей Lada Vesta, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Skoda Rapid и KIA Rio.