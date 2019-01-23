Россияне стали чаще покупать умные вещи

По данным российского ретейлера, спрос и доходы с продаж устройств для "умного дома" стремительно растут.

Число продаж устройств для "умного дома" в 2018 году увеличились на 16% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает "Связной" | "Евросеть" в пресс-релизе.

В денежном выражении доход с продаж умных вещей увеличился на 84%, дополняет ретейлер. Средний чек составляет 3200 — по сравнению с 2017 годом сумма увеличилась на 60%.

Среди умных устройств в "Связном" и "Евросети" наибольшей популярностью пользовались IP- и Wi-Fi-камеры — их продажи увеличились в 30 раз, продажи умных розеток взлетели на 183%, а умных напольных весов — на 70%.

Одной из главных причин повышения спроса на устройства "умного дома" называется проникновение технологий в сферы бытовой жизни человека. Люди стремятся к ресурсоэффективности, экономии, а также комфорту и безопасности.