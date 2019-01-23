Роскомнадзор будет ограждать детей от опасности в Интернете

Ведомство по наводке Центра будет блокировать запрещённые в Сети ресурсы и обмениваться опытом.

Роскомнадзор подписал соглашение о сотрудничестве с Центром изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды. Организации будут совместно пресекать распространение опасной для несовершеннолетних информации в Сети, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что цель сотрудничества — выявление и пресечение распространения в Интернете запрещённой информации, направленной на склонение несовершеннолетних к противоправным действиям. Соглашение предполагает ограничение доступа к запрещённой информации на основании поступивших от Центра результатов мониторинга.

Также стороны будут обмениваться методическими материалами и опытом работы, проводить совместные совещания, конференции, семинары. Подписи под соглашением поставили руководитель Роскомнадзора Александр Жаров и генеральный директор Центра Денис Заварзин.

Напомним, что сегодня Лайф писал, что Роскомнадзор разблокировал новую партию IP-адресов, на этот раз принадлежащих Microsoft. Ранее ведомство сняло блокировку с 2,7 млн IP-адресов Amazon, которые в прошлом году использовал заблокированный на территории России Telegram.