В работе некоторых государственных сайтов может произойти сбой 1 февраля

Программное обеспечение серверов, на которых они расположены, устареет. Поэтому ресурсы будут работать нестабильно.

Ряд государственных сайтов может перестать работать 1 февраля 2019 года, сообщает Институт развития интернета (ИРИ). В этот день вступит в силу изменение доменных имён (DNS), из-за этого устаревшие серверы окажутся недоступны по всему миру.

Под наибольшей угрозой оказались официальные порталы Федеральной таможенной службы, Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоза, сайты региональных правительств Ульяновской области, Якутии и Марий Эл, а также "Промсвязьбанка". Если они не обновят программное обеспечение на серверах, то прекратят работу.

Под меньшей угрозой сайт Сбербанка, сайты федеральных ведомств: Федерального агентства по рыболовству, Минфина и Минэнерго, а также региональных правительств Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областей, Полпредств Южного и Дальневосточного федеральных округов. Если они не обновят программное обеспечение сервера до 1 февраля, то, возможно, прекратят работать нестабильно.

ИРИ рекомендует администраторам перечисленных сайтов обновить программное обеспечение на серверах или передать поддержку доменной зоны на один из DNS-хостингов. Проверить актуальность ПО сервиса можно на сайте dnsflagday.net.