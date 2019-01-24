Тима Кука рассмешил вопрос журналиста о "Яндекс.Телефоне"

Новейший телефон российской компании не настолько популярен, чтобы о нём слышали руководители топовых IT-брендов.

Глава Apple Тим Кук засмеялся на вопрос корреспондента РИА "Новости" о "Яндекс.Телефоне". Оказывается, СЕО американской компании не слышал о разработке российского поисковика.

Как сообщает корреспондент, ему удалось поймать Тима Кука в коридорах Всемирного экономического форума в Давосе. Когда Кука спросили, знает ли он о телефоне "Яндекса" и что думает о нём, предприниматель рассмеялся. "Я не слышал про него", — ответил глава Apple журналисту.

Напомним, что Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 22 по 25 января. "Яндекс.Телефон" — первый смартфон российского поисковика. Он был презентован 5 декабря, имеет поддержку голосового помощника "Алиса", работает на Android и стоит 17 990 рублей.