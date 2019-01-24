Delivery Club начал доставлять еду из KFC

По подсчётам партнёров, сейчас от заказа в ресторане до его исполнения должно пройти не больше 30 минут.

Delivery Club и KFC договорились о доставке из ресторанов фастфуда. Пока что доставка работает лишь в Москве и не во всех точках.

Официально доставка из KFC стартовала сегодня, 24 января. Из сообщения компании следует, что их курьеры сейчас работают более чем со 100 столичными ресторанами, в течение месяца доставка будет работать ещё в 50 точках. Это должно обеспечить покрытие всей Москвы в пределах МКАД. "Представьте, если еда из KFC появится у вас дома за 20 минут. Это полностью изменит рынок доставки", — заметил управляющий партнёр Delivery Club Руслан Гафуров.

Планы компаний ориентированы на быструю доставку — до 30 минут с момента размещения заказа. Также партнёры намерены расширить сотрудничество, охватив все города-миллионники России в 2019 году.

Отметим, что, по данным исследований, доставка еды на дом стала особенно популярной в Москве с наступлением холодов: в декабре москвичи заказывали пищу домой на треть чаще, чем в ноябре.