Google признал Крым российским. Но только для России

Но только для российских пользователей — если зайти на Google Maps из других стран, Украина и полуостров не будут разделены границей.

Официальный представитель Google подтвердил, что Крым отображается на картах компании как российский регион, сообщает "Росбалт".

— Аппарат Комитета Госдумы по безопасности и информационной политике проверил, что при заходе с территории РФ Крым показан на картах как российская территория, — заявил глава думского Комитета по информационной политике Леонид Левин на заседании в ГД РФ.

Отметим, что Крым обозначен российским в том случае, если зайти на Google Maps с территории России. В случае если перейти на сервис из Украины или США, граница между материковой Украиной и полуостровом будет обозначена пунктирной линией. Тогда как границы между государствами обозначаются сплошной линией.

Лайф проверил — примерно таким же образом Крым отображается в сервисе "Яндекс.Карты". Например, если зайти на сервис через домен maps.yandex.ua, то граница между Украиной и Крымом не будет отображаться.

Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил представителя Google для разъяснений по вопросу принадлежности Крыма. "Компания Google, если только она берёт и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территории России, — это нарушение нашей Конституции, нарушение наших законов", — заявил Володин.