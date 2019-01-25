Эксперты рассказали, как сэкономить на распродажах в "киберпонедельник"

Первым делом нужно распланировать бюджет и выбрать те товары, которые вам действительно нужны.

"Роскачество" составило список советов, как разумно участвовать в распродажах и не попасться на маркетинговые уловки.

Эксперты посоветовали первым делом составить список необходимых покупок и спланировать бюджет — заложить сумму, которую вы готовы потратить в период распродажи. Также перед стартом "киберпонедельника" "Роскачество" советует подписаться на рекламные рассылки магазинов и их страницы в соцсетях, чтобы удобно мониторить предложения скидок.

Кроме того, специалисты советуют сравнивать цены на товар в других магазинах, пробивать их в Интернете и сопоставлять со скидочной ценой. "Начать мониторить цены на те или иные интересующие товары нужно немного заранее, например, в выходные — за пару дней до начала распродажи", — делится лайфхаком эксперт. Перейдя непосредственно к покупке, нужно заходить в Интернет с защищённой Wi-Fi-сети и убедиться, что URL-адрес сайта продавца начинается с "https", а не "http". В этом случае хакерам будет сложнее перехватить данные банковской карты.

Напомним, что "киберпонедельник" стартует в России 28 января и продлится до 30 января включительно. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2018 году россияне потратили в "киберпонедельник" 2,5 миллиарда рублей, а в 2017 году — примерно в два раза больше.