"Киберпонедельник": как выгодно закупиться и не остаться без денег

28 января интернет-площадки устраивают "киберпонедельник" — аналог "чёрной пятницы" в Интернете. За чем нужно охотиться и как удержаться от бессмысленных покупок.

28 января онлайн-магазины устраивают день масштабных скидок. О весомости этой кампании для россиян говорят цифры: в 2018 году жители нашей страны потратили в "киберпонедельник" 2,5 миллиарда рублей, а в 2017-м — около 5 миллиардов. Как извлечь из него максимальную выгоду и не опустошить кошелёк, рассказываем в нашем материале.

Как не отдать ресейлерам всё?

О том, как сберечь деньги, застраховать себя на случай брака товара и выбрать лучшее предложение, рассказали эксперты "Роскачества". Тезисно инструкция компании выглядит так:

— Составьте список необходимых товаров и не выходите за его пределы, чтобы не увлечься и не потратить деньги на ненужные вам товары.

— Определите сумму, которую вы готовы потратить в день акции, и не выходите за рамки.

— Посмотрите цены интересных вам товаров за несколько дней до начала акции. Ресейлеры могут подтасовывать цены, наглядно мы показали это на примере "чёрной пятницы".

— Сравните цены у разных продавцов.

— Внимательно изучите политику обмена и возврата. "Вполне допустимы случаи приобретения товара по выгодной цене при бесплатной доставке, однако в случае возникновения проблем вам придётся отправить некачественный товар за свой счет", — говорится в аннотации.

— Будьте внимательны к дополнительным затратам. Если ретейлер указывает бесплатную доставку, узнайте, кто несёт ответственность за доставку в случае возврата.

— Подпишитесь на рассылки и оповещения от любимых брендов, чтобы подробнее узнать об имеющихся скидках.

— Ознакомьтесь с отзывами о товарах, которые хотите приобрести.

— Защитите свои личные данные. "Избегайте использования незащищённого общедоступного компьютера или публичных Wi-Fi сетей при совершении покупок, поскольку вы, вероятно, будете вводить данные банковской карты, — указывается в инструкции. — Кроме того, убедитесь, что URL-адрес сайта продавца начинается с https, а не http. Это свидетельствует об использовании "безопасного соединения", то есть передаче данных в зашифрованном виде. Поэтому, если хакер сумеет перехватить трафик, он не сможет прочитать передаваемые данные".

На какие товары в первую очередь обратить внимание?

Самые выгодные предложения в дни распродаж, как правило, получает одна и та же продукция:

Смартфоны

В начале 2019 года производители готовят новые модели, а старые всё ещё пылят склады. День скидок — удачный способ его разгрузить и лучший способ вызвать интерес к старым моделям.

Лайфхак: смотрите на аппараты, выпущенные более полугода назад. Как правило, ресейлеры занижают цены именно на них, а свежие не трогают. Подобный случай был во время "чёрной пятницы": Samsung Galaxy S9+, вышедший в марте 2018-го, продавался со скидкой, а Galaxy Note 9, появившийся в конце августа, под акцию не попал.

Беспроводные наушники

Главный аксессуар для владельца смартфона. Этот товар продвигается максимально агрессивно: продаётся со скидкой при любом удобном случае или используется для продвижения товара: новый дорогой девайс нередко предлагается вместе с беспроводными наушниками.

Ассортимент Bluetooth-гарнитур крайне богатый: вкладыши делятся на Wireless (беспроводные, как Beats X) и True Wireless (полностью беспроводные, как AirPods). Они производятся почти каждым мобильным А-брендом. Удачная возможность приобрести гарнитуру, провода которой не будут мешаться под одеждой. Особенно удобно зимой.

Фитнес-браслеты

Недорогой и привлекательный аксессуар. Идеальный бюджетный гаджет для людей, занимающихся спортом. Главная и самая популярная возможность браслета — замер пульса. Помимо этого его можно использовать в качестве будильника. Так, вы не только услышите звук, но и почувствуете вибрацию, а телефон не обязательно класть возле уха.

Бытовая техника

Стиральная машина, утюг, кофемашина, микроволновка — ряд ресейлеров и кешбэк-сервисов уже выставили скидки на эти устройства. Достойная возможность упростить себе жизнь, отдав неполную цену товара.

Одежда

Что именно нужно приобрести по скидке, в этом случае решает каждый сам. Ни один масштабный день скидок не обходится без выгодного снижения цен на одежду.

Книги

"Киберпонедельник" не обходят стороной книжные интернет-магазины. С большой скидкой предлагается заказать литературу в переплёте или купить в мобильном приложении, где можно закрыть программу и открыть уже на нужной странице, загружать на нескольких устройствах, выбрать тему — дневную или ночную.

Можно ли сэкономить ещё больше?

Да. Есть два способа:

Промокоды. Это наборы символов, введя которые, вы получите ещё большую скидку на товары. Промокоды можно найти у партнёров магазина, к примеру, их стабильно раздают ютуб-блогеры, или на специальных сайтах-агрегаторах.

Кешбэк-сервисы. Магазины им платят за привлечение клиентов, часть суммы отдаётся вам. Покупая товары через них, вы можете увеличить скидку или получить её на товар, не попавший под акцию. На кешбэк-сервисы отдельно акция тоже распространяется, они также увеличат скидки.