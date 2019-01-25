Поставки iPhone в Китай снизились на четверть

Apple не везёт в Поднебесной — лишь в 8,4% случаев проданный на местном рынке смартфон был айфоном.

Apple снизила поставки iPhone на китайский рынок на 22% по сравнению с прошлым годом. По данным Strategy Analytics, купертиновцы отгрузили всего 10 млн устройств в четвёртом квартале 2018 года.

По данным экспертов, за весь IV квартал 2018 года Apple отгрузила на рынок Китая 10 млн iPhone, что на 22% меньше, чем в прошлом году. По этому показателю американская компания серьёзно проигрывает конкурентам. Например, лидер рынка, Huawei, поставил в последнем квартале 2018 года 30 млн устройств. Для сравнения, за весь год Apple отправила на китайский рынок всего 34,2 млн аппаратов.

Аналитики считают, что падение спроса на iPhone связано с дороговизной устройства. Также сама компания не может уверенно работать на рынке Поднебесной на фоне торговой войны между США и Китаем.