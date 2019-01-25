Apple заплатит за лучшее фото на iPhone

А также даст возможность оказаться на рекламных плакатах, билбордах и в журналах.

Apple продлила конкурс Shot on iPhone Challenge (Снято на iPhone челлендж) до 7 февраля. Бренд предложил делать фотографии на смартфоны Apple и выкладывать их в соцсети в надежде на победу.

Купертиновцы предложили пользователям делать фотографии на свой смартфон, выкладывать в соцсетях и подписывать хэштегом "Снято на iPhone". В феврале Apple подведёт итоги и выберет 10 лучших снимков, авторы которых получат денежные сертификаты, призы и возможность поучаствовать в рекламных кампаниях бренда. Например, лучшие снимки будут публиковаться в журналах и висеть в магазинах.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно опубликовать фото в "Инстаграме" или "Твиттере", добавив хэштег #ShotOniPhone. Лучшие снимки выберет жюри, в составе которого будет, например, личный фотограф бывшего президента США Барака Обамы Пит Соуза.

Apple не в первый раз пытается рекламировать свои смартфоны через возможности их камер. Например, перед релизом iPhone компания выдаёт новые устройства фотографам и просит сделать на девайс несколько снимков, демонстрирующих качество аппарата.