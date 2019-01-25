"Алиса" ежедневно слушает 8 млн человек

За месяц голосовой помощник выслушивает огромное количество человек — порядка 30 млн пользователей.

Голосовой помощник "Алиса" каждый день выслушивает порядка 8 млн человек. Об этом рассказал представитель "Яндекса", его слова передаёт RNS.

По словам корреспондента издания, который пообщался с финансовым директором "Яндекса" Грегом Абовским на ВЭФ в Давосе, ежедневно к "Алисе" обращается 8 млн человек. "Каждый месяц 30 млн людей пользуются "Алисой", — также заявил Абовский. По его словам, сейчас 20% всех запросов в "Яндексе" делаются голосом.

Напомним, что голосовой ассистент "Яндекса" был официально презентован в октябре 2017 года. Сейчас помощник "Алиса" может общаться с пользователями из приложения, браузера, умной колонки, смартфона и бортового компьютера.