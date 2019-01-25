Американские копы будут гонять на "Теслах"

Благодаря переходу на автомобили Tesla за пять лет полиция сэкономит государству 50 000 долларов на топливе.

Полиция Фримонта, штат Калифорния, объявила о частичном переходе на электрокары. В качестве эксперимента американские копы приобрели несколько десятков автомобилей Tesla, передаёт QZ.

Согласно сообщению полиции, департамент приобрёл 85 автомобилей Tesla Model S на сумму порядка 61 млн долларов. Купить такое авто "с улицы" невозможно — "Теслы" кастомизированы и настроены под нужды полицейских. Например, электрокары имеют мигалки и систему оповещения граждан. Также служители правопорядка приобрели несколько заправочных станций для автомобилей.

Эксперимент был запущен, чтобы сэкономить на топливе и снизить количество выбросов парниковых газов примерно на 10%. По подсчётам экспертов, частичный переход на электрокары сэкономит городу порядка 50 000 долларов в течение пяти лет.

Американские копы — не первые, кто переходит с традиционных патрульных автомобилей на электрокары. Например, полицейские Люксембурга два года назад приобрели в качестве эксперимента два электрокара Tesla.