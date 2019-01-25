Новый iPhone "учует" утечку газа

В будущем за айфоном можно будет не только убивать время — смартфон научат обнаруживать утечки опасных газов.

В Сети обнаружили патент Apple, согласно которому в новых iPhone может появиться датчик определения газа, передаёт PatentlyApple .

Согласно описанию патента, в смартфоне будет находиться портативный газоанализатор, который сможет обнаружить токсичные газы. В документе сообщается, что устройство сможет "учуять" монооксид углерода, диоксид азота, двуокись серы, метан и окись азота. Многие из этих соединений входят в состав бытового газа.

Как предположили эксперты, устройство может заменить собой домашние датчики по обнаружению газовых утечек. Например, обнаруживший повышенную концентрацию iPhone сможет не только оповестить об этом пользователя, но и вызвать бригаду газовой службы.