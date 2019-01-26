Названа дата презентации нового Android Q

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Названа дата презентации нового Android Q

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Фото: © Pixabay

В следующей версии операционной системы мы увидим встроенные тёмную тему и поддержку аналогов Face ID, а также десктопный режим.

Android Q представят на конференции Google I/O 7 мая. Об этом сообщает BGR.

Мероприятие будет проведено в амфитеатре Шорлайн города Маунтин-Вью штата Калифорния с 7 по 9 мая. Самые значимые продукты анонсируются в начале выставки.

Известно, что в новом Android появится встроенная поддержка 3D-сканирования лиц, сообщает XDA Developers. Об этом свидетельствует программный код операционной системы.

Ранее сообщалось, что в Android Q будут добавлены тёмная тема, встроенная на системном уровне, и десктопный режим. Полное название операционной системы, скорее всего, станет известно перед выходом, как было с Android Pie.

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