Каждый россиянин сможет получить за свои данные до 60 тысяч в год

ФРИИ придумал пассивный способ заработка для россиян и инструмент, который теоретически может помочь рекламному бизнесу.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил пересмотреть термин "персональных данных" и позволить гражданам за деньги предоставлять их в свободный оборот. Инициатива готовится к внесению в Госдуму, передаёт "Коммерсант".

ФРИИ намерен внести коррективы в закон "Об информации", разрешив попадание в свободный оборот "деперсонализированных" пользовательских данных. Согласно автору инициативы, гражданин России сможет получить пассивный доход с продажи своих данных банкам, компаниям и организациям в размере до 60 тысяч рублей в год.

По мнению ФРИИ, это станет "мощной мотивацией" для регистрации в качестве самозанятых и "позволит принести в казну несколько миллиардов рублей" от физических лиц и с налогов юрлиц. В организации указывают, что сейчас закон недостаточно точно трактует, кому принадлежат персональные данные, из-за чего некоторые операторы могут распространять их на коммерческой основе.

По мнению экспертов "Коммерсанта", суммы до 60 тысяч рублей, которые можно выручить от продажи данных, сильно преувеличены. По мнению технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, на такие выплаты ушли бы триллионы рублей, притом что весь рекламный рынок, то есть потенциально основной потребитель таких данных, оценивается в 450 млрд руб. "Концепция, что человек может полноценно распоряжаться своими данными, красива, но требует законопослушности всех участников Интернета", — заметил глава департамента по развитию фонда "Сколково" Сергей Израйлит.

На настоящий момент инициатива будет дорабатываться, а затем её планируют внести в Госдуму. Журналисты направили запрос в Роскомнадзор, но пока не получили комментария о том, насколько процедура продажи данных правомочна.

Вопрос сохранения персональных данных стоит довольно остро во многих странах мира. Отметим, что энтузиасты уже пробовали продавать свои личные данные третьим лицам. Например, американский журналист передал права на свою переписку из "Фейсбука", но получил за это лишь 20 рублей.