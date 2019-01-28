Samsung откажется от пластика в упаковке смартфонов

Компания намерена отказаться от обычного пластика и использовать в упаковке материалы, созданные из сахарного тростника.

Samsung Electronics заявила, что начнёт отказываться от пластика в упаковке своих девайсов. Тем самым компания намерена снизить вред для окружающей среды.

Начиная с 2019 года Samsung будет постепенно снижать долю пластика, используемого в упаковке своих продуктов. Материал будет заменён на более экологичный, сделанный на основе пластика и бумаги. Материалы, используемые для упаковки бытовых приборов, будут заменены на биопластик, который быстро перерабатывается и разлагается. Например, состоящий из крахмала или сахарного тростника.

"Samsung Electronics заинтересован в решении экологических проблем общества — такие как истощение ресурсов и пластмассовые отходы", — заявил глава глобального центра удовлетворённости клиентов компании "Кён Бин Чон". К 2030 году вендор намерен использовать 500 тысяч тонн переработанного пластика и собрать 7,5 млн тонн выброшенных продуктов.