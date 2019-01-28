Apple выпустит новые наушники

Гарнитура будет ориентирована на искушённого меломана и работать без проводов, как AirPods.

Apple работает над новой моделью наушников. По информации источника, гарнитура закрытого типа может быть выпущена во второй половине года, передаёт Digital Trends.

Как сообщается, вендор намерен выпустить принципиально новую модель наушников — полупрофессиональную гарнитуру закрытого типа, работающую без провода. По слухам, компания намерена увеличить своё присутствие на рынке носимой электроники и полагает, что не всем пользователям техники Apple нравятся наушники-вкладыши.

Новый девайс будет комплектоваться чипом W1, который уже присутствует в беспроводных гарнитурах AirPods и BeatsX. Подобный процессор позволит быстро переключаться между источниками звука: ноутбуком, смартфоном или умными часами. Релиз устройства может состояться во второй половине года.

На данный момент одной из главных моделей на рынке беспроводных наушников является гарнитура AirPods. Устройство настолько популярно, что даже спустя почти два с половиной года только дорожает в продаже.