Создан первый халяльный браузер для мусульман

Приложение фильтрует оскорбляющий мусульман контент, например порнографию или азартные игры.

Малайзийский стартап Salam Web Technologies представил первый браузер для мусульман. Приложение появилось ещё в прошлом году, но на него обратили внимание только сейчас, сообщает Bloomberg.

По задумке авторов, SalamWeb предназначен для культурного сёрфинга по Интернету. Приложение имеет несколько инструментов фильтрации, которые блокируют откровенный и оскорбляющий мусульман контент. Например, браузер скрывает от глаз юзера сайты с порнографией и азартными играми. Программа SalamWeb доступна на всех популярных платформах — Windows, Mac, iOS и Android.

— Мы хотим сделать Интернет лучше. Он делится на хороший и плохой, наш браузер открывает окно в хороший Интернет, — заявил представитель Salam Web Technologies Хасни Зарина.

В настоящий момент SalamWeb предназначен преимущественно для мусульман, проживающих в Малайзии и Индонезии. В будущем компания намерена подсадить на своё приложение 10% мусульманского населения мира. По оценке Bloomberg, в настоящий момент в мире проживает около 1,8 млрд мусульман.