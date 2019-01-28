Можно прятать, а не удалять. Во "ВКонтакте" появилась новая функция

Специально к Международному дню защиты персональных данных соцсеть напомнила, как важно сохранять свои данные.

"ВКонтакте" отчиталась о запуске функции архивации публикаций. Пользователь может закрыть избранные посты, и тогда они будут видны только ему.

Функция позволяет оперативно скрыть неактуальные публикации со своей страницы по отдельности или за выбранный период. В этом случае посты будут скрыты из общего доступа и доступны только их создателю. При желании их можно будет восстановить. Новая возможность доступна в веб-версии соцсети и в дальнейшем появится на мобильных устройствах.

Запуск архивации приурочен к Международному дню защиты персональных данных. "Будьте внимательны к тому, какую информацию о себе вы размещаете в Интернете, и повышайте свой уровень знаний о том, как этими данными управлять. Мы, в свою очередь, продолжим совершенствовать технологии защиты и инструменты персонального контроля данных для всех пользователей "ВКонтакте", — заметил управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.