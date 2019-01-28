Названы самые популярные фотоаппараты 2018 года

Чаще всего россияне искали камеры производства Canon, пик популярности фотоаппаратов пришёлся на декабрь.

Сервис "Яндекс.Маркет" изучил спрос на фотоаппараты и выяснил, какие модели были наиболее популярны в 2018 году.

Самым популярным брендом камер стал Canon (39% запросов), на втором и третьем местах расположились Sony и Nikon соответственно. Топ пять зеркальных фотоаппаратов возглавил Canon EOS 6D Body, топ беззеркальных — Sony Alpha ILCE-6000 Kit, топ компактных — Canon PowerShot G7X Mark II. В категории моделей стоимостью до 50 тысяч рублей царит Nikon D3400 Kit, в категории до 100 тысяч — Canon EOS 6D Body, а в категории дороже 200 тысяч рублей — Nikon D850 Body.

По информации компании, спрос на фотоаппараты был довольно стабильным на протяжении всего года. Всплеск интереса наблюдался в декабре, перед праздниками, а спад — в мае. Спрос на беззеркальные камеры за год вырос с 24% до 32%, а доля спроса на зеркальные фотоаппараты в этом году упала с 55% до 44%.