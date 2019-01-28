Роскомнадзор проверит Burger King и Procter & Gamble

Две американские компании подозреваются в нарушении закона о хранении персональных данных россиян.

Роскомнадзор проводит проверку компаний Burger King и Procter & Gamble на соблюдение закона о локализации баз персональных данных пользователей, передаёт РИА "Новости".

— Сейчас как раз идут проверки в отношении компании Procter & Gamble и Burger King. Вопросы локализации проверяются в отношении этих компаний, — сообщил прессе врио заместителя руководителя ведомства Юрий Контемиров. Результаты проверки, по словам Контемирова, стоит ожидать во второй половине февраля.

Напомним, что Роскомнадзор уже проверял Burger King в августе прошлого года. Тогда ведомство заинтересовалось слежкой за пользователями приложения ресторанов фастфуда, на которую обратили внимание пользователи Сети.

21 января Роскомнадзор завёл дело в отношении Twitter и Facebook. Сервисы не дали конкретного ответа о хранении личных данных пользователей на территории РФ.