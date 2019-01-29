"Май инглиш из вери бэд". Названы лучшие приложения для изучения английского

Эксперты обратили внимание на доступность приложения, вариативность формата обучения, безопасность и другие критерии.

"Роскачество" составило рейтинг приложений для изучения английского языка. Центр цифровой экспертизы взял для исследования 22 наиболее популярных приложения для iOS и Android, сообщается на его сайте.

Лучшей программой для Android стала "Научись говорить по-английски с busuu", которая набрала 4,3 балла и была отмечена за наличие встроенного теста для определения уровня языка, разнообразие методов и возможность создавать план обучения. На второй и третьей позициях разместились "Учи английский, китайский и японский с LingoDeer" и Puzzle English соответственно.

В сегменте iOS-приложений победа осталась за программой "Simpler: учить английский язык", которая набрала 4,3 балла. Приложение похвалили за возможность использовать его без авторизации, наличие теста на определение текущего уровня знания английского языка и разнообразие методов изучения. Чуть ниже расположились "busuu — Выучи английский", Puzzle English и LingoDeer: Learn Languages App.

Эксперты ведомства оценивали приложения по 52 критериям: вариативности формата обучения, наличию функции предзагрузки контента, мотивационной составляющей программ в виде виртуальных достижений, наличия теста на определение уровня знаний и другим.

Напомним, что вчера "Роскачество" приурочило очередное исследование к Международному дню защиты персональных данных. Специалисты разработали перечень рекомендаций, которые помогут избежать попадания личных данных в руки преступников.