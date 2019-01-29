В iPhone нашли ошибку, позволяющую прослушивать любого пользователя

Ничего не подозревающий владелец iPhone мог попасть в неудобное положение в то время, как ему кто-то звонит.

Владельцы iPhone обратили внимание на странный баг, из-за которого пользователи могли шпионить за собеседниками, используя FaceTime. Apple уже признала ошибку и пообещала её исправить, передаёт Reuters.

Системный баг во встроенном приложении для общения FaceTime позволял видеть изображение с камеры собеседника и слышать звук с микрофона во время набора. Таким образом пользователь, знавший об этой уязвимости, мог подсмотреть за абонентом, которому он звонит, и подслушать его.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) 28 января 2019 г.

На проблему оперативно обратила внимание Apple, заявив, что в курсе уязвимости. В разговоре с Reuters представитель компании пообещал, что вендор исправит проблему позже на этой неделе. Отмечается, что баг касается смартфонов под управлением iOS 12.1 или более поздней версии. В ожидании обновления, исправляющего ошибку, некоторые пользователи на время выключили FaceTime на своих айфонах.