В работе Gmail произошёл сбой

На проблемы к доступу к популярному почтовому сервису преимущественно жалуются жители Европы и Южной Америки.

Пользователи почтового сервиса Gmail передают о сбое в работе системы, проблемы наблюдаются в Европе и Южной Америке, следует из сообщений на сайте DownDetector.

Первые сообщения о проблемах с доступом стали появляться меньше часа назад, на данный момент через DownDetector на Gmail пожаловались почти 900 юзеров. Большая часть не может войти в аккаунт с помощью пароля, около трети пользователей не имеет возможности получить электронную корреспонденцию. Судя по живой карте сбоев, проблемы наблюдаются преимущественно в Европе, Великобритании и Бразилии.

Отметим, что Gmail (принадлежит Google) пока не сообщил официально о причинах неполадок в работе.