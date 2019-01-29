В работе Gmail произошёл сбой

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В работе Gmail произошёл сбой

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Фото © Flickr/johnblogbeta

На проблемы к доступу к популярному почтовому сервису преимущественно жалуются жители Европы и Южной Америки.

Пользователи почтового сервиса Gmail передают о сбое в работе системы, проблемы наблюдаются в Европе и Южной Америке, следует из сообщений на сайте DownDetector.

Первые сообщения о проблемах с доступом стали появляться меньше часа назад, на данный момент через DownDetector на Gmail пожаловались почти 900 юзеров. Большая часть не может войти в аккаунт с помощью пароля, около трети пользователей не имеет возможности получить электронную корреспонденцию. Судя по живой карте сбоев, проблемы наблюдаются преимущественно в Европе, Великобритании и Бразилии.

<p>© Лайф</p>

Отметим, что Gmail (принадлежит Google) пока не сообщил официально о причинах неполадок в работе.

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