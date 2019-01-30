Тим Кук пообещал снизить цены на iPhone

В ближайшие месяцы цены на главный продукт Apple могут быть снижены в России, Китае, Турции, Бразилии.

В разговоре с Reuters глава Apple заявил, что цены на iPhone будут снижены в ряде стран. Это связывают с падением продаж смартфона купертинцев.

Глава компании заметил, что Apple собирается снизить цены на iPhone в странах, где местная валюта заметно ослабла по отношению к доллару. По мнению Reuters, речь идёт о России, Китае, Турции, Бразилии. Кук заявил, что цены в этих странах будут возвращены на прошлогодний уровень, который более соответствует макроэкономической ситуации в регионах.

Заявление Тима Кука прозвучало на фоне финансовых итогов квартала, по которым доходы от продаж iPhone снизились на 15%. За этот период общая выручка компании составила 84,31 млрд долларов, чистая прибыль — 19,97 млрд долларов.

Заметим, что в начале января Apple снизила цены на часть своих смартфонов в Китае, чтобы стимулировать продажи. В ноябре прошлого года Тим Кук назвал рынки России, Индии, Бразилии и Турции слабыми, а продажи на них — довольно удручающими.