В WhatsApp можно читать удалённые сообщения

Злоумышленник, получивший доступ к смартфону или компьютеру пользователя, может выгрузить все его сообщения, включая удалённые.

Эксперты таблоида The Mirror обратили внимание на баг, который позволял читать удалённые из WhatsApp сообщения. Судя по всему, способ работает почти на всех устройствах.

Чтобы прочесть сообщение, которое было удалено, нужно удалить мессенджер со смартфона или компьютера, а затем установить повторно. Затем пользователь должен выбрать опцию восстановления архива сообщений из резервной копии, которая выполняется по умолчанию раз в сутки. Тогда архив восстановится на устройство вместе с удалёнными сообщениями.

Метод работает в том случае, если копия не была обновлена (апдейт происходит в фоновом режиме раз в сутки) и смартфон (или компьютер) не перезагружался. Отметим, что удалить сообщение в мессенджере можно в течение часа после отправки. Сообщается, что WhatsApp может исправить проблему в ближайшее время.

Напомним, что на днях стало известно о проблемах другого популярного сервиса для общения, FaceTime. С помощью функции групповых звонков пользователь мог подглядеть за собеседником во время набора его номера, ещё до того момента, как последний снимет трубку. Apple отреагировала на проблему и пообещала исправить баг до конца недели.