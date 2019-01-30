Замглавы Минкомсвязи считает, что Telegram скоро закроют

По мнению чиновника, сам по себе мессенджер классный, проблема лишь в том, что его создатели не хотят исполнять закон.

Заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов заметил, что в условиях блокировки "Телеграм" не сможет долго работать, передаёт РИА "Новости".

— Я не думаю, что он будет работать долго. Государство не может себе позволить не исполнять собственных решений, — заявил прессе Иванов. Тем не менее чиновник заметил, что сам по себе мессенджер Дурова — "классный сервис", хотя сам Иванов им не пользуется. "Если бы он выполнял требования по безопасности, все было бы хорошо", — подытожил замглавы ведомства.

Недавно Роскомнадзор разблокировал несколько миллионов IP-адресов, которые ранее "Телеграм" использовал для обхода блокировок. Напомним, что мессенджер Дурова является заблокированным в России с апреля прошлого года.