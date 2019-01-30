Samsung хочет убить слот для карт памяти в смартфонах

Чип с 1 Тб памяти будет устанавливаться на смартфоны корейской компании и смартфоны других производителей.

Samsung Electronics намерена в недалёком будущем выпустить накопитель для смартфона ёмкостью 1 Тб. Компания сообщает, что начинает производство встроенного модуля eUFS, который обеспечит рекордную ёмкость в устройстве нового поколения.

Корейский вендор запускает массовое производство флеш-памяти Embedded Universal Flash Storage 2.1 (eUFS) ёмкостью 1 Тб спустя четыре года после выхода первого UFS-накопителя на 128 Гб. "Samsung стремится обеспечить наиболее надёжную цепочку поставок и достаточные объёмы производства для будущих флагманских смартфонов с целью ускорения роста мирового рынка мобильных устройств", — заметил исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу подразделения памяти Чеол Чой.

Решение eUFS будет использоваться как в смартфонах корейской компании, так и продаваться другим вендорам. В компании намерены сделать ёмкость накопителя на 1 Тб стандартом для мобильного рынка. "Вскоре владельцам смартфонов будет доступна память, сопоставимая с объёмом памяти на ноутбуке премиум-класса", — отмечают в Samsung.

Накопитель eUFS имеет небольшие размеры (всего 11,5 x 13 мм), однако благодаря комбинации 16-слойного чипа в продвинутой флеш-памяти с фирменным контроллером позволяет уместить большое количество данных. Например, владелец смартфона сможет сохранить на диске до 260 10-минутных видео в формате 4K UHD (3840 x 2160 пикселей), тогда как eUFC ёмкостью 64 Гб вмещает только 13 видео аналогичного размера.

Накопитель также обеспечивает скорость до 1000 Мб/с — это вдвое больше, чем стандартный 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SATA. В частности, это позволит записать съёмку на телефоне со скоростью 960 кадров в секунду.

Корпорация не называет точных сроков, когда новый накопитель появится на рынке, но отмечает, что его производство стартует уже в первой половине 2019 года на заводах в Южной Корее.