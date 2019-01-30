Русский след. Стало известно, кто сделал 3 млн правок "Википедии"

35-летний отшельник и любитель истории тратит несколько часов в день на интернет-энциклопедию на протяжении 13 лет.

Телеканал CBS News подготовил сюжет об американце Стивене Прюитте, который является самым активным членом сообщества "Википедии". 35-летний мужчина рассказал, что окружение считает его сумасшедшим, а сам он имеет русские корни.

Мужчина работает с архивами Службы таможенного и пограничного контроля США, увлекается историей и помогает "Википедии". Ежедневно на правки и новые статьи у него уходит не менее трёх часов. Первую статью он написал о своём далёком потомке, военном деятеле Питере Франсиско, а потом стал заниматься волонтёрством на постоянной основе.

Прюитт живёт вместе с родителями, которые из-за странного увлечения в юности считали его немного сумасшедшим. Энтузиаст сделал почти 3 млн правок, однако не получает за свою работу ни цента, тем не менее это его полностью устраивает. "Идеи свободного получения знаний очаровывают меня. Моя мать выросла в Советском Союзе, поэтому я очень хорошо понимаю, как важно, чтобы информация была свободной", — заметил Стивен.

Несмотря на аскетичный образ жизни и непубличность, энтузиаст входит в список самых влиятельных людей в Интернете, составленный журналом Time в 2017 году — вместе с президентом Дональдом Трампом и "мамой" Гарри Поттера Дж. К. Роулинг. "Такие люди, как Стивен, являются источником жизненной силы проекта", — заявила вице-президент по коммуникациям "Википедии" Куи Киньяньюи.

Стивен Прюитт увлекается правками "Википедии" более 13 лет и на данный момент занимает первое место среди всех авторов. Его ближайший преследователь отстаёт от него на 900 тысяч правок. На вопрос, как он отметит трёхмиллионный рубеж, Стивен ответил: "Напишу очередную статью, сделаю очередную одну правку".