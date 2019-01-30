Apple перенесла данные пользователей в Россию

Apple впервые признала, что локализовала данные пользователей в России. Соответствующая запись появилась в реестре Роскомнадзора.
На странице организации "Эппл Рус" в реестре операторов персональных данных в графе "Сведения о местонахождении баз данных" значится Россия. Также там указано ответственное за обработку персональных данных лицо. Роскомнадзор подтвердил, что Apple действительно представила уведомление об обработке персональных данных россиян на территории нашей страны.
1 февраля ведомство также начнёт комплексную плановую проверку американской компании по персональным данным.
Отметим, что некоторые иностранные компании не спешат исполнять российские законы. Например, в феврале Роскомнадзор проведёт проверку компаний Burger King и Procter & Gamble, которые подозревают в несоблюдении закона о локализации баз персональных данных пользователей.
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