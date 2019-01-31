В iOS 13 появится тёмная тема

Тим Кук, видимо, услышал молитвы фанатов техники Apple — уже осенью в айфонах появится долгожданное цветовое оформление.

В следующей версии операционной системы для iPhone появится поддержка тёмной темы интерфейса, передаёт Bloomberg.

Сообщается, что ночной режим, при котором светлые участки интерфейса будут заменены на тёмные, появится в iOS 13. Эксперты заметили, что причин появления такого режима две. Во-первых, тёмную тему давно ожидают пользователи iPhone и iPad. Во-вторых, при её использовании значительно снижается нагрузка на аккумулятор iPhone с OLED-дисплеем.

Следующая версия операционной системы, скорее всего, будет анонсирована на летней конференции WWDC 2019, а её презентация состоится осенью — синхронно с выходом новых iPhone.